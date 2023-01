Estafas por whatsapp; RECOMENDACIONES PARA PREVENIRLAS

Hace algunos días, WhatsApp fue víctima de un masivo ciberataque. Según trascendió, se vendió una base de datos que involucra a usuarios y usuarias de WhatsApp de 84 países. Entre ellos, más de dos millones de perfiles corresponden a Argentina. El hackeo y la oferta de la base de datos fueron revelados por Cybernews, un portal especializado en ciberseguridad y fraudes online.

Las dos estafas más frecuentes vinculadas a WhatsApp, son el hackeo y la suplantación de identidad. En el primer caso, los ciberdelincuentes utilizan diferentes estrategias para engañar a su víctima, por ejemplo, hacerse pasar por algún organismo público, empresa o persona conocida, para robar el código de activación de WhatsApp. Dicho código sirve, precisamente, para evitar que otras personas se registren con nuestra cuenta desde otro dispositivo (y, por lo tanto, evitar que ingresen a todos nuestros mensajes, fotos y demás información que hayamos compartido por esta app). Por ese motivo, el código de activación NO DEBE COMPARTIRSE CON NADIE. En el caso de la suplantación de identidad, el engaño más típico es recibir un WhatsApp de un número desconocido, con la foto de una persona conocida, aunque nuestro contacto nunca nos avisó que daba de baja el número anterior. La persona no pierde su cuenta de WhatsApp, sino que los delincuentes utilizan sus datos y su foto (que, generalmente, suelen obtenerlos de las redes sociales o vulnerando su dirección de correo electrónico), para hacerse pasar por ella y, por ejemplo, pedirle dinero a sus contactos u ofrecer dólares a precios irrisorios, ante una emergencia para pagar algo “urgente”. PASOS A SEGUIR ANTE UN HACKEO O SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD – Si tu WhatsApp fue hackeado, la primera medida es tratar de recuperar tu cuenta, logueándote nuevamente desde tu celular para que el sistema te envíe el SMS o llamada de voz con el código de activación. También es importante que informes a tus contactos sobre este hackeo, a través de las redes sociales u otro canal de comunicación, para prevenir que sean víctimas de posibles estafas. – En el caso de suplantación de identidad, tenés que enviar un correo electrónico a support@whatsapp.com indicando en el asunto del correo: “Perfil falso – URGENTE – Desactive la cuenta (+54+código de área+número de teléfono del estafador).” En el cuerpo del correo, debés colocar: “Estimado Whatsapp: El número +54 (número de teléfono del estafador) ha creado una cuenta en esta aplicación, utilizando mi foto de perfil y escribiendo a mis contactos para solicitar transferencias de dinero (u otras acciones). Desactive esta cuenta debido a su uso para delitos según la ley Argentina, así como por incumplimiento de los términos de servicio. Agradezco su atención. (Colocá tu nombre completo y número de teléfono)”. ¿CÓMO PROTEGERNOS? – Es necesario saber que la aplicación WhatsApp no solicita ningún tipo de información personal o confidencial a los usuarios por medio de mensajes ni llamadas telefónicas. – Siempre hay que desconfiar de los mensajes de WhatsApp de contactos desconocidos. Se recomienda bloquearlos inmediatamente. – También hay que sospechar de mensajes de “personas conocidas” que nos piden datos o realizar acciones poco habituales; como solicitar el envío urgente de dinero u ofrecernos divisas a precios muy por debajo de la cotización real. – Si recibís un WhatsApp que te genera desconfianza, utilizá las llamadas telefónicas para corroborar por otro medio que se trata de la persona que te está contactando. También podés pedir lo que se denomina la “prueba de vida”, es decir, solicitarle a esa persona que envíe un audio o un video corto, ya que es una acción imposible de realizar para el estafador. – Se recomienda evitar el uso de WhatsApp Web en computadoras de uso compartido o bien verificar el cierre de sesión luego de utilizar la aplicación. – Para reforzar la seguridad de tu cuenta de WhatsApp, podés activar la verificación en dos pasos desde los “tres puntos” que se encuentran en el extremo superior derecho de la pantalla principal de esa aplicación. Luego, ingresá a “ajustes”, posteriormente a “cuenta” y, finalmente, “verificación en dos pasos”. Nota: El PIN de la verificación en dos pasos es distinto del código de registro de 6 dígitos que se recibe por mensaje SMS o llamada. Cuando creás una cuenta de WhatsApp, aparecerán dos pantallas diferentes: – Registro: Esta pantalla aparece cuando creás una cuenta nueva o volvés a registrar tu cuenta existente. Para confirmar que el número de teléfono te pertenece, se te pedirá que ingreses un código de registro de 6 dígitos que se envía por mensaje SMS o llamada. La única manera de activar la cuenta es mediante la verificación de tu número de teléfono con este código de registro, por lo que debés poder recibirlo en el teléfono. – Verificación en dos pasos: Esta pantalla aparece después de que registrás correctamente el número de teléfono en WhatsApp. La verificación en dos pasos es una función opcional que añade seguridad a tu cuenta. Cuando activas esta función, creás y confirmás un PIN único que se requiere para acceder a ella. Una vez activada la verificación en dos pasos, tenés la opción de ingresar tu dirección de correo electrónico para que WhatsApp pueda enviarte un mail con un enlace que te permita restablecer el PIN en caso de que lo olvides. Para ayudarte a recordar el PIN, WhatsApp te pedirá que lo ingreses con regularidad cuando abras la aplicación.