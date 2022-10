El Club Andino San Luis desarrolló un inédito curso de Montañismo Invernal

“La capacitación es una constante que desarrolla nuestro Club desde sus

inicios, consideramos fundamental nuestro rol de formar montañistas conscientes y

autónomos y somos la organización puntana que genera la mayor cantidad y variedad

de capacitaciones...”, explica Luis Aguirre, Presidente del Club Andino San Luis y

agrega que“...aún no habíamos desarrollado cursos tan técnicos y específicos como

este pero lo pudimos hacer y con la certificación de nuestra Federación Andinistas

Argentinos siendo el primer club del país que logra este reconocimiento para un curso

de montañismo invernal”. Cursos de iniciación al Montañismo -ya 5 ediciones-, talleres de flora y fauna, cursosdeprimerosauxilios,iniciaciónalamontañaencordillera,charlasy

disertaciones,cursosdeescaladaenroca,clínicasdemontañaconargentinos

destacados, cursos de orientación y cartografía, y mucho más ya ha desarrollado en su historia esta organización fundamental del montañismo puntano y concretó un paso más con este Curso de Montañismo Invernal que se llevó a cabo entre el 1 y el 4 de septiembre en la zona del Glaciar Vinciguerra en Tierra del Fuego, cerca de Ushuaia. “Durante 4 días vivimos en la nieve y el hielo, con temperaturas de hasta -15° y prendiendolas técnicas necesarias para desenvolverse en esas condiciones,

aprendiendo nudos específicos,encordamientodetránsitoglaciar,técnicasde

autodetención, rescate en grietas, escalada en hielo, análisis de condiciones de nieve

para prevención de avalanchas, armado de campamentos y mucho más...”, explica

Cristian Garro que es miembro del Club Andino San Luis y realizó el curso quien

agrega que“...compartimos además con otros cursantes de Córdoba, Buenos Aires,

Tierra del Fuego y hasta de Chile y disfrutamos de la variedad y rigor climático que

tiene nuestro extremo americano”. El Club Andino San Luis es una organización que ha impulsado y logrado

normas de acceso a las sierras y montañas, no sólo en San Luis sino siendo además

impulsordelaleynacionalylafundacióntantodelaFederaciónpuntanade

montañismoasícomodelanacionalFederaciónAndinistasArgentinoscuya

presidencia ejerce el Dr. Mauricio Bernardo Bianchi en representación del mismo y

aglutina 40 clubes de 14 provincias de todo el país.

En los próximos días se dará inicio a una nueva edición del curso de iniciación

del montañismo que contará con el aval de 12 clubes y la certificación de la Federación

Andinistas Argentinos.

El Club Andino San Luis es una asociación civil sin fines de lucro con

personería jurídica que tiene por objeto formar montañistas conscientes y autónomos y

desarrolla diversas capacitaciones así como salidas y caminatas en zonas serranas y de

cordillera, expediciones de montañismo, etc.

Quienes deseen tener mas información pueden comunicarse por los siguientes

medios:

Correo electrónico:clubandinosanluis@gmail.com

Facebook / Instagram:@clubandinosanluisoficial

En redes,