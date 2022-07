RESERVA NATURAL AZUD; lamentable accionar del radicalismo merlino en democracia

Comunicado de las instituciones que conforman el COAMA Las organizaciones abajo firmantes que integran el Consejo Asesor de Medio Ambiente (COAMA) de la Villa de Merlo, con relación a las últimas informaciones públicas referidas a las intervenciones efectuadas en la Reserva Natural Municipal Azud de Piedra Blanca, comunican lo siguiente: 1- Se aclara que al COAMA no se le presentó, por parte de autoridades municipales, "ningún proyecto", a pesar de que el mismo fue solicitado. En tal sentido se expresa que desconocemos la existencia de proyecto alguno, su trámite, objetivos, expediente, así como asignación y destino de fondos. 2- Se deja constancia que lo realizado en el espacio público señalado "no es lo acordado" con COAMA (lo único sobre lo que se expidió fue sobre ubicación del cartel y el mismo no fue ubicado donde fue sugerido). 3- Se ratifica la necesidad de "no realizar ninguna intervención" -tal como se expresó oportunamente- sin la previa elaboración y aprobación de un plan de gestión y manejo de la Reserva que cuente con participación comunitaria (por ej. mediante audiencias públicas) así como el cumplimiento y respeto de las vigentes Ordenanzas VI-0763-HCD-2017 y VI-0897-HCD-2019 (de creación y delimitación de la Reserva y Plan de Manejo) en todos sus artículos y de la Ordenanza VI-0994-HCD-2021 (de Sendas de uso histórico) en lo pertinente a dicho sector. Asimismo lamentamos profundamente que se haya confundido a la comunidad sobre el accionar de las Instituciones que integramos el COAMA, que fuimos las que desde hace años activamente hemos sostenido el uso público de estos espacios y generado las Ordenanzas señaladas, e instamos a que desde el Ejecutivo Municipal, con el debido acompañamiento del HCD, se activen de inmediato los mecanismos legales e institucionales para que en la Reserva Natural Municipal Azud de Piedra Blanca se dé cumplimiento a los principios de cuidado ambiental y preservación de este espacio tan apreciado por los vecinos de nuestro Pueblo.

Agrupación Juvennat Club Andino San Luis Fundación Espacios Verdes Fundación Tierra de Oro Universidad Nacional de Los Comechingones Facultad de Turismo y Urbanismo (Universidad Nacional de San Luis)