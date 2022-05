​PAR-TI-DA- ZOS, dos partidos jugados y dos ganados para Herradura RC

Sábado 14 :00 horas en cancha de Herradura Rugby Club y bajo el arbitraje de Damián Díaz, comenzó la segunda fecha del campeonato M1 de la Unión de Rugby de Córdoba, tarde agradable y con familia y amigos al borde de la cancha, pitazo inicial y kick off. Patada de salida de Joaquín Di Diego apertura de Herradura RC y pelota en juego, para el partido pautado en 3 tiempos de 20minutos, la primera parte del partido fue una lucha de estilos, Aero con un equipo más grande físicamente intentando imponer el juego de su pack de fowards del otro lado los merlinos intentando sostener la presión del visitante e imponer el juego desplegado por medio de sus backs, intensos primeros 15 minutos, hasta que de un line robado en la altura por Juan Pablo Ramírez, pelota que es jugada por la línea y jugando ya con ventaja por un tackle alto, Luka Marchesan rompe la línea de defensa y marca el primer tanto para el representante de nuestra ciudad. A partir de este minuto sólo hay un único dominador, que impone el ritmo jugando en campo visitante, consiguiendo su segundo try a los 21 minutos , luego de cuatro fases de ataque , nuevamente de la mano de Luka Marchesan que toma a contra pie a la defensa de los riocuartense y fin del primer tiempo EL segundo tiempo comenzó parejo nuevamente, con Aero intentando imponerse con los grandotes y Herradura tackleando y tackleando, hasta que de la mano del número 13 de Alejo Bazan, Aero logra acercarse al ingoal local y luego de una falta de la defensa el árbitro otorga Try penal para la visita, poniendo el partido 12 a 7 a favor de los merlinos. Con el partido emparejado Herradura nuevamente comienza a mover la pelota y forzando el error de Aero, Javier Messina fullback merlino recupera la pelota en campo visitante, Tobías Busto ve aparecer en velocidad a Marchesan, le cuelga la pelota y Luka que se saca la marca de encima y tercer tanto para los chicos de Merlo que se alejan en el marcador 17 a 7. Este segundo tiempo termino con una tarjeta amarilla para el merlino Ramiro González pilar de Herradura. Últimos 20 minutos del partido calcado a los otros dos tiempos, Herradura intenta imponer velocidad y Aero responde con peso, el desgaste comienza a sentirse, line en campo local, nuevamente Juan Pablo Ramírez que lo baja para el lado de los merlinos, y a moverla por la línea, Tobías Busto con pelota larga hacia el centro de la cancha, Lucas Mazzini mueve la pelota para Facundo Tillo y de ahí al wing Aiken Cejas que es takleado pero logra entregar nuevamente a Trillo que avanza entre las líneas de Aero, casi llegando al ingoal es takleado por la defensa de los visitantes, el medio scrum merlino ve la defensa desordenada y lanza a Juan Benítez que marca el cuarto try para Herradura RC, 22 a 7 resultado final y triunfo para el representante de nuestra ciudad. Dos partidos jugados y dos ganados para Herradura RC que lo posiciona entre los primeros de este difícil campeonato, la próxima fecha será el 21 de mayo en Rio Cuarto, esta vez tendrán en frente a el Jockey de Rio Cuarto, probablemente el equipo más potente físicamente del campeonato, será un enorme desafío para el representante local. Como novedad, y en esta oportunidad el partido fue transmitido en directo por las redes sociales, lo que representa un hito para el deporte de nuestra ciudad y fue seguido por amigos y familias de todo el país. Esto fue posible gracias al trabajo de gente del club como Juan Pinto, Santiago Massa y su grupo que aportaron el soporte técnico. Te invitamos, si queres jugar y divertirte te invitamos los martes y jueves a partir de las 17:30hs. los niños de 4 a 12 años y desde las 19hs de 14 años en adelante en cancha de Herradura Rugby Club, Héroes de Malvinas y acceso a Merlo