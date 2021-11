Los juveniles de Herradura RC van tomando ritmo.

Este sábado en cancha de Herradura Rugby Club los juveniles recibieron el representativo de Villa Dolores y La Toma, en un trabajo que intenta recuperar jugadores, luego del bajón que han sufrido todas las actividades deportivas a causa de la pandemia, la gente del rugby de nuestra ciudad no cesa en la actividad, la semana pasada le toco a infantiles, veteranos y el debut del rearmado plantel superior, este sábado pisaron la cancha Juveniles y Cadetes. La jornada se presentó sofocante por lo que se puso mucho énfasis en la hidratación y segmentación de los partidos a fin de darle tiempo a los jugadores para la recuperación y no sufrir la elevada temperatura. Comenzó la jornada la categoría cadetes, un equipo que viene trabajando junto hace bastante tiempo y se caracteriza por su velocidad variantes en el juego, un equipo que sorprende por su capacidad de tackle pese a no tener muchos jugadores de gran tamaño, que suple con mucha garra, los merlinos se enfrentaron a un combinado de jugadores de Villa Dolores y La Toma, partido que sacaron adelante continuando con su racha positiva. Luego llegó el turno de los juveniles que pese a la falta de ritmo jugaron un gran partido, la experiencia de algunos jugadores sirvió de guía para que los debutantes pudieran acoplarse, tal el caso de Leandro Ceballos que marco try y se llevó la felicitación de compañeros y público. El día termino con un hermoso tercer tiempo, muestra de camaradería y amistad con los visitantes. Recordamos que todos aquellos que se quieran acercan para vivir esta experiencia lo pueden hacer los Martes y Jueves a partir de las 17:30 los infantiles y desde las 20hs los cadetes, juveniles, veteranos y plantel superior.

Foto y fuente La Herradura Rugby club