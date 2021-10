Santa Rosa del Conlara, confirmaron que Florencia Magali Morales no se suicido en la comisaria 25

La noticia que por estas horas genera conmoción social en el Valle del Conlara como en la provincia de San Luis es que se dieron a conocer los informes de ambos peritos que participaron de la reautopsia del cuerpo de Florencia Magali Morales. La información que siempre brindo el poder Judicial de San Luis fue que la joven mujer habría incumplido el DNU al haber salido un día que no coincidía con la terminación de su DNI por tal motivo fue detenida supuestamente en la vía publica y alojada en una celda de la comisara 25 de Santa Rosa del Conlara el pasado 5 de Abril de 2020.Segun la información oficial Florencia Magali Morales se habría quitado la vida ella misma. Con el pasar de los meses la investigación continuo luego de demorar una reutopsia que se realizo sobre el cadáver de la joven mujer ya en un grado bastante avanzado de descomposición arrojo que Florencia presentaba signos de violencia, faltaban músculos en el cuello y la investigación científica se concluye que Morales técnicamente fue asesinada en el interior de la comisaria 25 de Santa Rosa del Conlara. En testimonios surge que Morales no fue detenida en la vía publica, Morales fue por sus propios medios a la comisaria 25 a solicitar que un efectivo policial le devolviera plata siendo detenida bajo circunstancias que hasta la fecha no se conocen por el secreto de sumario. Según una amiga de Morales, la joven gritaba por su libertad durante la tarde de ese domingo cuando horas mas tarde se conocía la noticia del supuesto suicidio en el interior de la comisara 25 de la cuidad balnearia.





Escucha las declaraciones de Santiago Calderon uno de los abogados de la familia Morales









El testimonio de su Amiga Nancy,