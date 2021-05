Luego de un extenso juicio y un reciente acuerdo, la UNSL le restituye la parte delantera del edificio de la Asoc. Civil Amigos de Merlo, a dicha institución. En un comunicado de prensa desde Amigos de Merlo informa; Es un día de festejo./ Estamos felices de que se vayan regularizando cosas que estaban totalmente fuera del marco legal para la Asoc. Civil que gestionamos.

Todo esto lo único que hace es darle más posibilidades de crecimiento al espacio, y x lo tanto aporta a la cultura de la comunidad.



Se ha ido haciendo un camino, que hoy volvemos a festejar!



Primero fue regularizar la Asociación que estaba acéfala y con todas las condiciones dadas para ser rematada.



Segundo, poner en condiciones el espacio con toda la seguridad y arreglos que eso requiere.

Es tremendo saber, que con lo venido abajo que estaba el espacio, las autoridades pertinentes (municipio entre otrxs) dejaron que siga abierto siendo usado y hasta tercerizado, en condiciones peligrosas para la integridad física de las personas (Cabe recordar que al recuperar el espacio en 2017, inmediatamente fue clausurado x éstas condiciones, y fueron muchos meses de mingas comunitarias para acondicionarlo)



Tercero, que el espacio recupere su valor, generando muchísimas actividades: talleres, espectáculos, exposiciones, festivales a beneficios, actos, encuentros festivos, luchas sociales manifestadas allí, etc. El espacio volvió a tener la vida que se le estaba quitando.



Cuarto, volver a hacer los planos del lugar, ya que no estaban entre los papeles que se entregaron cuando se recuperó el espacio, y que también "desaparecieron" de la municipalidad. Ésto, fue muy costoso y para eso agradecemos al INT que ayudó a que esto se concrete.



Quinto, hoy 7 de mayo recuperamos una parte del espacio que estaba SIN CONVENIO (ya que el convenio universidad/amigxs de merlo había vencido en 2009) y al querer regularizar la situación no hubo forma de sostener diálogo con algunas autoridades de dicha institución, x lo que se inició un juicio que fue muy agotador, pero nos reforzó como grupo.

Siempre valoramos la universidad pública, siempre buscamos el diálogo, y nos alegra que después de 3 años y un poco más, nos hayan recibido con cordialidad y respeto, y hayamos podido dar con personas idóneas con intención de encuentro y diálogo.



Comisión Directiva del Espacio Amigxs de Merlo / independiente y autogestionado.



"Cuidar lo que existe, honrar la raíz... Seguir tejiendo redes...

Que cada vez haya más espacios donde encontrarnos, dónde debatir, reflexionar, mutar cuestionarnos, contradecirnos...

Que la cultura tenga espacios de desarrollo independientes...cada vez más, para crecer como individuos que se forjan en comunidad... Suena utópico quizás, hasta que suceden cosas como el día de hoy.

Es el encuentro, son las ganas, es el debate, la incertidumbre, agotarse y resurgir...

Pero sobre todas las cosas, es mucho amor, de muchas personas, porque así siempre se camina mejor...y mueve, mueve todo!"