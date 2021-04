Asociación Puertas Abiertas realiza una encuesta para conocer problemáticas de la comunidad LGTBQ+

Hace tres años atrás nos reunimos un grupo de personas a charlar de diferentes puntos de la vida, uno de los puntos que más nos llevó de la charla fue el tema del colectivo lgbtiq ,ya que yo soy parte. Es así como se crea la Asociación civil lgbtiq+ “Puertas abiertas”. Desde esta Asociación surgió la primera marcha del orgullo en la Villa de Merlo, la cual fue muy linda hacerla y ver cuán unidas estábamos como colectivo.

Pero sentía y siento que hay más por hacer, Con el correr del tiempo y la pandemia y demás cosas que nos afectó a cada una de nosotras, fui viendo que estuvimos juntas para una marcha, pero que no hay unión en la pelea por los derechos. Se fueron haciendo distintas actividades en la medida que se pudo y hoy vuelvo a sentir lo mismo, que estamos muy desunidas. Entonces pensamos en hacer un trabajo de equipo, para pelear por nuestros derechos y acá es donde necesitamos unas de las otras, unirnos y hacernos escuchar. Es obvio que si va una sola jamás nos tomarán en cuenta, pero si somos muchas se nos tiene que escuchar y ¡se nos va a escuchar! Es por este motivo que desde la Asociación “Puertas abiertas” pensamos en una estrategia para que nos escuchen y visibilizarnos. Digo esto por lo siguiente; vemos por la tv o escuchamos en la radio; “el colectivo esto”, “el colectivo lo otro”; pero esto sucede en las ciudades, en capitales, acá en donde nosotras estamos viviendo los pueblos esto no sucede. Por razones varias, pero una y la más importante es que no estamos unidas y no, nos ven. Creo que es el momento de cambiar esto que está pasando y para ello se necesita de la colaboración de todo el colectivo lgbtttiqanb, para hacer más fuerza. Desde la asociación armamos una encuesta para saber cómo estamos, cuan vulnerables estamos. Para hacer los pedidos correspondientes a quien se deba hacer. Esta información que se pide es totalmente privada, no se difundirán datos personales, es solo para generar nuestras propias estadísticas, para conocernos más y hacer los reclamos necesarios. Es por eso que te enviamos este formulario, con la intención de recaudar info y acercarnos más ya que es la forma de ayudarnos. Y te pedimos que nos ayudes a difundirlo para que el formulario llegue a toda la provincia¡ la unión hace la fuerza! ¡MUCHAS GRACIAS! Berta Kiara Frisa Presidenta de la Asociación “Puertas abiertas”. Encuesta https://forms.gle/Qr9i42LSCnDi8VnM7