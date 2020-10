Pintaron una estrella en memoria a Florencia Magali Morales que apareció muerta en la comisaria 25 de Santa Rosa

En hora de la mañana del lunes 5 de Octubre a 6 meses de la desaparición física de Florencia Magali Morales quien fue encontrada sin vida en la comisaria 25 de Santa Rosa del Conlara en la provincia de San Luis Republica Argentina realizaron una nueva marcha y luego pintaron una estrella frente a la institución policial.

La versión oficial de la justicia sanluiseña fue que Morales habría infringido el DNU de la provincia de San Luis la mañana del domingo 5 de Abril de 2020 al no coincidir su de DNI, haber salido en bicicleta en contra mano para luego ser detenida por no respetar la terminación de su documento. El testimonio de su amiga contradice la versión oficial lo que llego a dar el cambio de caratula y realizar una segunda autopsia lo que arrojo según la perito de la familia de Florencia Magali falta musculo en la zona del cuello, musculo que no se pierden en tan poco tiempo de putrefacción del cuerpo.

El informe en el siguiente video en nuestras redes.