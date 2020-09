Coronavirus: Argentina superó los 500 mil contagios, en Merlo suman 3 positivos para Covid 19

Informe al 8-9-2020 Este martes, otras 278 personas murieron y 12.027 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que ascienden a 10.405 los fallecidos y a 500.034 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Argentina superó los 500.000 casos positivos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, con 12.027 contagios reportados en la últimas 24 horas, a la vez que se registraron 278 nuevos decesos, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 2.719 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61,6% en el país y del 67,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Con los 12.027 infectados que se registraron hoy, la cifra de casos positivos acumulada desde marzo pasado llegó a 500.034.



Un 68,5% (8.209) de los infectados de hoy (12.027) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.



Del total de los contagiados, el 73,31% (366.590) recibió el alta.



El reporte vespertino consignó que murieron 123 hombres, 85 residentes en la provincia de Buenos Aires; 15 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 4 en Jujuy; 1 en Mendoza; 2 en Neuquén; 4 en Río Negro; 5 en San Juan; 2 en Santa Fe y 1 en la provincia de Tucumán.



También 105 mujeres: 71 residentes en la provincia de Buenos Aires; 9 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 3 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 2 en Jujuy; 5 en Mendoza; 4 en Río Negro; 2 en San Juan; 4 en Santa Fe y 1 en Santiago del Estero.



Se aclaró que dos personas de sexo masculino, residentes en la provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe, notificadas como fallecidas, fueron reclasificadas.



El parte matutino precisó que fallecieron 31 hombres, 20 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en Entre Ríos, 1 en Chaco; 6 en Mendoza y 1 en Santa Fe; y además 19 mujeres, 9 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 en Neuquén; 3 en la ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco y 5 en la provincia de Mendoza.



Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 6.909 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.300; en Catamarca, 8; en Chaco, 94; en Chubut, 48; en Córdoba, 381; en Corrientes, 20; en Entre Ríos, 224; en Jujuy, 294; en La Pampa, 4; en La Rioja, 84; en Mendoza, 516; en Neuquén, 90; en Río Negro, 299; en Salta, 282; en San Juan, 16; en San Luis, 18; en Santa Cruz, 76; en Santa Fe, 976; en Santiago del Estero, 46; en Tierra del Fuego, 61; y en Tucumán 283.



En tanto, Formosa no reportó contagios, mientras que Misiones (-2) reportó números negativos porque reclasificaron contagios a otras jurisdicciones.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 303.988 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 105.309; Catamarca, 96; Chaco, 6.150; Chubut, 1.322; Córdoba, 11.989; Corrientes, 406; Entre Ríos, 4.577; Formosa, 90; Jujuy, 10.774; La Pampa, 247; La Rioja, 2.215; Mendoza, 10.836; Misiones, 69; Neuquén, 4.049; Río Negro, 7.497; Salta, 5.109; San Juan, 380; San Luis, 325; Santa Cruz, 2.398; Santa Fe, 13.612; Santiago del Estero, 1.389; Tierra del Fuego, 2.461; y Tucumán, 4.746.



Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

En tanto, el presidente Alberto Fernández expresó hoy que el país está "en medio de la pandemia, peleándola día a día" y enfatizó que se "necesita" en ese marco empresarios y trabajadores que "se animen a producir" con los cuidados adecuados "para que los contagios no aumenten" ante la propagación del coronavirus.



En la planta bonaerense de rodados del Grupo SIMPA, durante el lanzamiento de la línea argentina de producción de motocicletas Royal Enfield, Fernández insistió en "llamar a la reflexión a los argentinos" para que entiendan que el país "está muy lejos de haber superado el problema" de la pandemia.



Por su parte, el infectólogo Pedro Cahn, uno de los asesores del Comité de Expertos del Ministerios de Salud, definió en diálogo con Télam como "crítica" la situación que atraviesa el país en relación a la pandemia, apeló a la responsabilidad individual y remarcó la importancia del aislamiento y el rastreo de contactos.



En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, destacó la labor de los trabajadores de la salud al poner "su cuerpo y alma" en la lucha contra el coronavirus y recordó a los 75 trabajadores que murieron en esta pandemia, durante el recorrido por los hospitales Cestino y Larrain, de las ciudades de Ensenada y Berisso.



En cuanto a la fase de inmunización contra el virus, Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, afirmó hoy que las vacunas "son la única herramienta que existe para controlar la pandemia” y que serán aprobadas “una vez que miles y miles de personas hayan pasado la fase 4, que demostrará si son eficaces y seguras”.



El infectólogo salió de está forma al cruce de la postura de los movimientos “antivacunas”, algunos de cuyos integrantes realizaron una pintada intimidatoria frente a su vivienda que decía: “Dr. Mercenario de Soros y la OMS”.



Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció en rueda de prensa que en el distrito serán analizados todos los contactos estrechos de las personas contagiadas de coronavirus, tengan o no síntomas, y ya no sólo a los convivientes, para ampliar la cantidad de testeos.



A nivel global, el mundo se acercaba a los 900.000 muertos por coronavirus y, mientras Europa seguía preocupada por los rebrotes de casos, China celebró que no quedan contagiados locales y Rusia comenzó a distribuir su vacuna en los centros médicos.



América se mantiene como la región más afectada (con 14,1 millones de casos y 494.000 muertes) y la escoltan el sur de Asia con 4,86 millones de contagios y, con casos en ascenso, Europa con 223.000 decesos.



En tanto Rusia se convirtió en el primer país en distribuir una partida inicial de la vacuna contra el coronavirus, Sputnik V, que se encuentra actualmente en fase 3, mientras un segundo antídoto, también de desarrollo nacional, concluyó ya la segunda etapa de ensayos. Rusia acumula un poco más de un millón de casos de coronavirus



La progresión de contagios de la Covid-19 continúa en descenso en África y Asia Pacífico.



En China, que solo tiene 175 infectados activos y son procedentes del extranjero, se celebró hoy oficialmente que hace 23 días no se registran contagios por transmisión local.



El país más afectado por la pandemia sigue siendo por lejos Estados Unidos, con 6,3 millones de infectados.



En Latinoamérica, además de Brasil, entre los diez países con más casos del planeta están Perú, Colombia, México y la Argentina, mientras que la tasa de contagios en Chile sigue descendiendo.



En Asia, India, el segundo país en cantidad de contagios de la Covid-19, con más de 4,28 millones, reportó ayer 800 casos y 1.133 muertes, su cifra más alta desde el inicio de la pandemia.



También batió un nuevo récord diario Israel al sumar 3.392 positivos en las últimas 24 horas, jornada en la que entró en vigencia el toque de queda nocturno en las 40 comunidades y barrios con mayor índice de contagios.



En Europa, España, con medio millón de contagios, ocupa el noveno lugar, mientras que en Grecia, las autoridades reportaron hoy 35 nuevos casos de coronavirus en el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos.



En Reino Unido el ministro de Vivienda, Robert Jenrick, advirtió hoy que el país está entrando en un "período de especial preocupación" por el aumento de casos que se registra otra vez en todo el país

Fuente Agencia Nacional de Noticias telam.com.ar