Incertidumbre por mas caso de Covid 19 y transmisión comunitaria el municipio de Merlo dio un comunicado

La incertidumbre creció con el pasar de las horas ante las declaraciones en diferentes medios de comunicación por el Dr Allende quien sostiene la posibilidad de transmisión comunitaria del coranavirus covid 19 en Merlo.

Radio Alternativa. Estamos en diálogo con el Dr. Sergio Eduardo Allende, uno de los pacientes con Covid-19 de la Villa de Merlo ‼️ Frases Destacadas:

“Clínicamente estoy bien, es un cuadro leve, solo tuve fiebre el sábado por la noche y lo único que me queda en el cuerpo es cansancio…” “Trabajo acá en Merlo y Santa Rosa. Lo alarmante es que no puedo ver dónde está el nexo, no he viajado, no he atendido pacientes con sintomatología…”

“Sé que no atendí pacientes con sintomatologías, los pacientes que he atendido pueden atestiguar que los he atendido con guantes, con barbijo…”

“El día sábado estuve libre en el trabajo, amanecí muy cansado, ese fue un síntoma, me acosté a la siesta y me desperté con febrículas y luego fiebre y dolor de garganta, ahí nomás decidí llamar a epidemiología…” “El temor es el de una circulación comunitaria…”

No tuve ningún problema en colaborar con ellos, (Comité de Crisis) pero me molestó que apareció la policía a interrogarme, yo no me di cuenta, entraron vestidos como nosotros los médicos, no se presentaron, hable con ellos como si fueran personal de la salud. Una situación muy incómoda…”

“Esta mañana me enteré de esas calumnias e injurias y me indignaron, escuche un audio conde me vinculaban, a mí y a otro médico, no va a quedar así la cosa, eso es un atentado a la honorabilidad de uno, uno se asusta mucho, trabaja mucho eso justamente, la gente deposita en uno mucha confianza, realmente es una gran agresión, estos momento lamentablemente son repetitivos a cosas que han pasado en el resto del país…”

“Mi familia está bien, fueron hisopados en el día de ayer, están a la espera…”

“En estos momentos quería pedirles a ellos (pacientes) que se cuiden, sospecho que el virus es de circulación comunitaria, más allá que el comité este buscando el nexo 15 días atrás, yo no he visto pacientes con síntomas, de donde yo me he tomado el contagio debe ser de un paciente asintomático…”

“No entiendo porque no nos mandan a la casa a los que tenemos pocos síntomas o son asintomáticos, a hacer la cuarentena en casa, eso es criterio de acá…” Expresó el Dr. Allende a Radio Alternativa

Tras las declaraciones desde la pagina de fans del municipio Merlino se comunica lo siguiente;

NUEVAS MEDIDAS PARA CUIDAR LA SALUD DE LOS MERLINOS❗❗❗ Estimados vecinos, ante el actual cuadro de situación respecto al número de casos positivos de Covid-19 en la Villa de Merlo, con suma preocupación acerca de las manifestaciones del Dr. Allende sobre la posible circulación comunitaria del virus y la falta de información por parte del Comité de Crisis provincial en relación a estos dichos, el Municipio recomienda de manera preventiva las siguientes medidas hasta el próximo domingo inclusive; 📌 Restringir la circulación evitando salir salvo para realizar trámites urgentes o esenciales (banco, médico, compra de medicamentos y alimentos)

📌 Restringir las actividades deportivas de contacto y toda disciplina que implique la concurrencia de más de 10 personas

📌 Suspender la actividad gastronómica pudiendo funcionar en la modalidad de delivery o take away

📌 Las actividades comerciales habilitadas deberán atender respetando la terminación de DNI de los clientes. Ejemplo: dias pares DNI par y días impares DNI impar.

📌 El Municipio realizará atención sólo para trámites urgentes.

📌 Talleres y actividades culturales municipales se encuentran suspendidas así como las Escuelas deportivas municipales

📌 A los merlinos recomendarles que no circulen entre pueblos vecinos y suspender las reuniones sociales 👉 Comprendiendo que nuestra comunidad ha demostrado gran solidaridad y responsabilidad social, pedimos que redoblemos los esfuerzos para poder sobrellevar esta situación de la mejor manera. Un fuerte abrazo, sigamos cuidándonos!!!