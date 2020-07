En toda la provincia de San Luis queda suspendido el turismo Interno

Lo anuncio el gobernador de la provincia de San Luis en el reporte diario del lunes 6 de Julio. Luis “Piri” Macagno: “Vamos a redefinir una nueva fecha, la prioridad absoluta es el estatus sanitario”

El coordinador de la Secretaría de Turismo señaló que se suspendió la apertura del turismo interno, pactada para el 8 de julio, no solo en el noroeste sino en toda la provincia “por las recomendaciones que hizo el Comité de Crisis de evitar la circulación entre localidades”. “La nueva situación sanitaria de la provincia ha reacomodado todo el esquema que habíamos confeccionado. En la zona norte, que ha entrado en fase 1, todas las actividades están suspendidas como lo anunció el Comité de Crisis, y en el resto de las zonas, si bien estamos en fase 5, la recomendación del Comité fue no trasladarse en las distintas localidades, con lo cual, la fecha de apertura del 8 de julio para el turismo interno queda suspendida. En los próximos días vamos a informar los pasos a seguir y la nueva fecha de apertura para el inicio de las actividades turísticas”, dijo el funcionario. El Gobierno acordó con Edesal descuentos y quita de intereses para el sector hotelero. El Gobierno de San Luis, a través de la Secretaría de Turismo, acordó con la compañía distribuidora de energía eléctrica la disminución del Cargo Fijo en las facturas y la suspensión del cobro de intereses generados por los pagos fuera de término de las facturas de los próximos 60 días. Luego de una semana de diálogo entre funcionarios de la Secretaría de Turismo sanluiseña con la gerencia de Edesal acordaron beneficios para el sector hotelero y cabañero puntano. El objetivo es favorecer al sector que sufre a raíz de la inactividad que generó el aislamiento social y obligatorio por el COVID-19. “En nuestras visitas por el interior, en las distintas localidades, había una creciente preocupación sobre el tema de los servicios públicos. En particular la tarifa de la energía eléctrica. Nosotros estuvimos en conversaciones durante toda la semana pasada con la gerencia de Edesal, le planteamos algunas preocupaciones del sector y logramos acordar un par de beneficios para los hoteleros y cabañeros de San Luis. Son dos medidas que comenzarán a implementarse por parte de la empresa a la que agradecemos la responsabilidad social que mostró ante esta situación”, afirmó este lunes Luis “Piri” Macagno, coordinador del organismo que rige el turismo en la provincia. “Se trata de la disminución del Cargo Fijo en la factura de los hoteleros y cabañeros puntanos, vinculando la tarifa al momento que viven ahora, porque muchos están cerrados sin ningún tipo de actividad. Eso reducirá el costo de la factura de la luz”, aclaró. “Y como segunda medida logramos la suspensión de los intereses punitorios en caso de falta de pago en las facturas de los próximos 60 días. Nos parece un aliciente para el sector y al mismo tiempo es una medida que es necesaria que se conozca porque, a aquellos que se demoren en pagar su factura, la empresa no les cobrará intereses punitorios. Son los dos meses de mayor costo de la boleta porque son semanas de mucho frío y consumo por lo que es bienvenido. Además, teniendo en cuenta que es uno de los sectores de la economía que, en todo este tiempo, no ha podido abrir sus puertas. Nos parece una medida más que justa”, destacó Macagno.