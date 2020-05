Coronavirus Covid 19, entra en una nueva fase el aislamiento dentro de la provincia de San Luis

Más noticias en Portada Inicial CORONAVIRUS Covid-19 cuantas vidas se salvaron en el mundo por las medidas que tomo Alberto Fernandez Argentina, apenas se confirmó el primer caso de COVID-19 (el 4 de marzo), dos semanas después el Gobierno de Alberto Fernández decretó el aislamiento social "One World": el festival solidario que unió a las grandes estrellas de la música El objetivo de “One World: Together at Home” es recaudar dinero para el Fondo de Respuesta al Covid-19, aunque no pretende recabar donaciones en directo a través del