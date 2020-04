"One World": el festival solidario que unió a las grandes estrellas de la música

El objetivo de “One World: Together at Home” se realizo para recaudar dinero para el Fondo de Respuesta al Covid-19, aunque no pretende recabar donaciones en directo a través del público. Ya lo avisó la propia Lady Gaga cuando presentó la idea: "Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarden sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfruten del espectáculo".

Por tanto, la propuesta parece ser unir a las personas confinadas a lo largo y ancho del planeta, ofrecer una distracción y dejar la responsabilidad de donar en manos de grandes empresas y líderes mundiales. Con ese plan y hasta el momento, los organizadores aseguran que ya lograron reunir 35 millones de dólares, dinero que tendrá como objetivo mejorar la disponibilidad de equipos de protección individual, realizar test para niños y mejorar la capacidad de las pruebas de laboratorio.









fuente telam.com.ar