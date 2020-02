La empresa "el merlino S.R.L" brinda el transporte publico de pasajeros para la Villa de Merlo HORARIOS

Más noticias en Transportes Este domingo 29 no habrá lineas urbanas de colectivos en la Villa de Merlo El faltante de combustible, el no aumento al costo del boleto urbano serian algunos de los motivos por los que la empresa Si no consigue mas subsidios la empresa de transporte Panaholma se va el 30 de Junio Declaraciones de Rodrigo Urizar