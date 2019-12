La ante ultima sesión de 2019 no tubo quórum con la formación de los bloques políticos hasta las ultimas elecciones. Edgar Amaya se despidió de su mandato de presidente quien lamento que por tercera vez la oposición que pasara a ser oficialismo no se presentara a debatir los temas pendientes que habían quedado. En los siguientes vídeo la sesión que no se pudo abrir y las entrevistas con las declaraciones de Edgar Amaya, Jorge Donda, Maria R Miravent.