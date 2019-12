FTU revocaron el mandato de un delegado titular por violencia de genero

ADU INFORMA: Asamblea Interna de la Dependencia Turismo/Aromáticas y Jardinería (FTU) resolvió la revocatoria del mandato de un delegado por violencia de género

Se realizó la asamblea Interna de la Dependencia Turismo/Aromáticas y Jardinería en la FTU para tratar la revocatoria de mandado de un delegado titular, solicitada por docentes de esa dependencia. Se siguió el procedimiento formal sugerido por el protocolo contra las violencias de género en el ámbito gremial. Previamente, la Comisión Directiva se constituyó en comisión ad hoc para recopilar la información disponible sobre esta situación. En la asamblea, a pedido de la comisión, la Red contra las Violencias del Valle del Conlara y la Secretaria de Género de la CTA Autónoma Regional Norte presentaron los elementos necesarios para el tratamiento del tema convocante con un informe sobre la situación denunciada y el acompañamiento que realizó la Red del Valle a la persona que realizó la denuncia. Asimismo, se detalló la legislación vigente (ley integral de violencia contra mujeres), la tipificación de esta violencia, los modos en que se implementa, los principios de no revictimización, el principio de credibilidad a quien denuncia, el problema de la no consideración de la violencia contra las mujeres como delito por las leyes vigentes (por lo cual las medidas que se pueden adoptar desde la justicia son apenas preventivas como la restricción domiciliaria y el botón antipánico), las estadísticas de femicidios (último eslabón de la cadena de violencias a la que se arriba cuando no se adoptan las medidas a tiempo), entre muchos otros elementos. Se mencionan datos de femicidios en casos de posesión de botón antipánico. Se relata la situación denunciada y el acompañamiento que realizó la Red del Valle. En función de todos los elementos disponibles, se realizó un debate frontal en un clima de absoluto respeto, donde se sostuvieron las diferentes posturas y el delegado titular tuvo el espacio para ejercer el derecho a defensa. El debate de la asamblea se centró en torno a avalar o no como representante sindical de los docentes de una dependencia, en el marco de nuestra asociación, a una persona que ejerce o ejerció violencia de género, es decir, que cada docente de ese lugar de trabajo pueda determinar la idoneidad de quién los representa (la discusión sobre si los hechos constituyeron delito y merecen penas o no, le compete a la justicia). Luego del debate, se propuso una única moción, por la revocatoria que fue aprobada por más de 2/3 de los votos, con la presencia de una cantidad de docentes de la dependencia que triplicó al mínimo establecido en el Estatuto. De esta forma se resolvió la revocatoria del mandato del delegado denunciado. Durante la asamblea, distintos docentes agradecieron la posibilidad de resolver tan importante asunto institucionalmente, en el ámbito que corresponde, la asamblea entre pares, con la circulación de la información oportuna y pertinente. Celebramos este hito institucional de la docencia de la FTU Merlo. Creemos que esta acción llevada a cabo en nuestra universidad pública señala el camino de cómo debemos actuar como sociedad para erradicar la violencia de género.