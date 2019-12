Advierten derrumbes en Casa de Piedra camino al salto del Tabaquillo en el arroyo El Molino

Comentarios Carlos Alberto Navarro 17/oct/19 22:33 h. No se olviden de los temblores, que Uds no los sienten, pero en el Valle de Conlara y en la Sierra de Comechingones tiembla seguido y pueden causar derrumbes. Suerte Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Su blog o sitio web Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» El botón 'Publicar' se activa tras rellenar los campos obligatorios.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.