Este domingo 29 no habrá lineas urbanas de colectivos en la Villa de Merlo

La empresa encargada del Transporte Publico de Pasajeros en la Villa de Merlo, "ZeniBus" informa que este domingo 29 de Septiembre no brindará ningún servicio de sus líneas de colectivos dentro del ejido de Merlo San Luis. El faltante de combustible, el no aumento al costo del boleto urbano serian algunos de los motivos por los que la empresa este domingo no sacara sus colectivos a las calles de la cuidad de Merlo. El próximo lunes 30 algunos recorridos no se realizaran hasta nuevo aviso. El servicio se esta brindando en forma parcial y estos son los horarios que no se estarían realizando. Línea 5 Rincón

6:20, 9:25 , 22:20 Línea 3 Piedra Blanca :

6:10, 11:25, 20:35, 22:20 Línea 1 barrios .

8:20, 10:00, 14:50, 17:20, 21:50. Línea 4 barrios 272 viviendas.

8:20, 10:00, 15:35, 21:50 Línea 6 Cerro de Oro:

8:55, 1135, 14:50, 22:25