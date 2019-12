Con tres goles de Becerra Sarmiento venció al verde Casino (vídeo)

Se jugó la segunda fecha del clausura 2019 de la Liga del Valle del Conlara en la vecina localidad de Tilisarao en la provincia de San Luis. El encuentro fue entre juventud unida Sarmiento de Tilisarao vs Club casino de la Villa de Merlo los resultados fueron; Sub 17 Sarmiento 1 casino 3, reserva Sarmiento 0 casino 2 primera división Sarmiento 3 casino 2. Goonzalo Becerra convirtió el primer gol para el equipo de tilisarao a los 7 minutos del comienzo del partido para que llegará el empate de la mano de Alexis Cuello pocos minutos después y a los 34 paso a ganar casino de mano de Mariano Cuello para finalizar los primeros 45 minutos 1 a 2. Ya sobre el segundo tiempo a los 11 Becerra puso el 2 a 2 y a los 34 le dio la victoria final al equipo que lo vio nacer con un 3 a 2. El resto de los equipos de Merlo Cryder tuvo fecha libre y San Martín de Merlo empató 0 a 0 tanto en la categoría sub 17, reserva perdiendo 1 a 0 en primera contra Cortaderas.

Este próximo fin de semana el verde Casino recibirá en su cancha al rojo San Martín para disputar el clásico merlino de fútbol.

En el siguiente vídeo las entrevistas con los protagonistas de los goles.