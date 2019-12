Tres días de arte en la Villa de Merlo

Por Monica A Braile; La segunda edición de la Feria Federal del Libro acercó importantes escritores, gran cantidad de editoriales, artistas plásticos que se sumaron a los siempre inquietos artistas locales, pero ese no es su principal mérito. Es el público llenando activamente todos los espacios lo que convierte esta feria en un evento tan importante para la Villa de Merlo. Los artistas invitados destacaron las características de nuestra feria que la hacen diferente a las ferias de las grandes ciudades, como la internacional de Buenos Aires: aquí no primó el negocio de las editoriales, sino que se puso el acento en espacios participativos para que se produjera un hecho cultural logrado por la cercanía y la interacción entre artistas y público. Las diferentes actividades incluyeron participantes de todas las edades, desde la carpa para niños con espectáculos infantiles de calidad , la participación de adolescentes en «Arte poética» hasta la posibilidad de disfrutar profundos análisis de los paneles de escritores en los que la gran carpa central quedaba pequeña ante la concurrencia de un atento público de todas las edades. Los escritores invitados destacaron la posibilidad que tuvieron de juntarse y tener la oportunidad de compartir momentos entre ellos , cosa que les resulta imposible en los grandes espacios. En las diferentes entrevistas que se les realizaron en el espacio de Radio Identia, que transmitía en vivo desde la plaza, comentaron que la Feria de Buenos Aires es sobre todo un lugar de venta de libros, hegemonizado por las grandes editoriales, a lo que se suman algunas charlas de autores. En el caso de lo vivido en Merlo, sienten que fue un verdadero hecho cultural, que no se logra sin la activa participación de la gente. Seguramente las vivencias de estos últimos días serán también inspiradoras para la gran cantidad de merlinos que incursionan en alguna forma de expresión artística y porqué no para muchos que aún no han practicado ninguna. fuente enelarca.com