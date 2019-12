Tenis de Mesa en Merlo San Luis

El equipo de Merlo San Luis viene compitiendo desde hace tiempo en las ligas de Villa Mercedes, San Luis, Rio Cuarto, Villa de las Rosas, Bs As, incluso en Nacionales bajo la dirección de Tomás Schweistein Lic. En Educación Física.

Esta actividad en crecimiento convoca a personas de todas las edades a practicar un deporte con muchos beneficios para la salud: No es un deporte de contacto, así que no hay ningún problema en que compitan grandes y chicos.

Jugando mejora la coordinación mano-ojo: estimula la agilidad mental, la concentración y la estrategia táctica. Desarrolla la agudeza mental, mejora los reflejos, ayuda en las articulaciones, quema calorías, dispone de una salida social, mantiene su cerebro activo, mejora la coordinación, mejora el equilibrio, estimula varias partes diferentes del cerebro.

Para aquellos amantes del Ping Pong o los que quieran competir en Tenis de Mesa existe un espacio en el Centro de Jubilados de Merlo: - Los días martes y jueves de 21.30 hs. a 23.30 hs. para juveniles/adultos - Sábados a la mañana de 10 hs. a 11 hs. edades de 8 a 11 años y de 11hs. a 13 hs. juveniles de 11 a 15 años. - En la escuela de Carpintería los martes y jueves de 20 hs. a 21 hs. Convocan también desde la Asociación Merlina de Tenis de Mesa a quienes quieran colaborar con el deporte para la compra de dos mesas nuevas que es el siguiente paso para poder realizar importantes torneos en la zona con gran convocatoria de localidades y provincias vecinas. Por ultimo desde la Asociación participaran este próximo 9 de Junio en un torneo en Villa de las Rosas Cba (mas info aquí)