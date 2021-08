POTRERILLO SAN LUIS; A menos de 24 horas de haber sepultado a Jessica Castro marcharon para exigir Justicia

A una semana de haber encontrado el cuerpo sin vida de Jessica Castro en el paraje Alto el Molle en Potrerillo dentro de lo que seria su casa en principio se conoció de la noticia como que Jessica se suicido dentro de una escena en el interior de una vivienda que tendría pisos de tierra, una puerta de ingreso precaria no convenció esa hipótesis, como tampoco la primer autopsia realizada día siguiente de haber encontrado sin vida a la joven mujer. Familiares de Castro el lunes 9 no permitieron junto a mujeres autoconvocadas que se entregara el cuerpo exigiendo una segunda reautopsia que fue realizada en horas de la mañana del sábado 14 con la participación de 3 peritos y cuyos resultados estarían entre 10 a 15 días En la siguiente entrevista con su tío Angel Perez luego de la segunda autopsia realizada el sábado 14 en Concaran y sepultar a su sobrina participo de la segunda marcha esta vez en Potrerillo en pedido por justicia "A una semana no hay detenidos, como en situación de cautiverio vivía Jessica, hace 20 años el puesto de Policía no tendría personal".











Fuente, fotos, videos www.elmerlino.com



Leer otros medios con mayor perspectiva de genero