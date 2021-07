Rechazo al nuevo aumento de peaje del 25 % en San Luis QUE RIGE A PARTIR DEL SÁBADO 19 DE JUNIO

Como en oportunidades anteriores, en forma sorpresiva y sin convocar a una audiencia pública "vinculante", el Poder Concedente, con una actitud antidemocrática, irresponsable, inconsulta y arbitraria, autorizó un nuevo aumento de las tarifas de peaje en los corredores viales de la Provincia de San Luis, beneficiando de esta manera solo el interés del concesionario y generando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto. El CONADUV rechaza en forma categórica este incremento tarifario por ser ilegal, abusivo, inapropiado, injusto y carente de todo fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte. Las concesiones viales tienen carácter de servicio público, y sin embargo en la Provincia de San Luis, a pesar de la gran cantidad de años transcurridos, no existe Marco Regulatorio - Ente Regulador y ni siquiera convocatoria a audiencia pública. Los caminos no son propiedad de un Presidente, Gobernador, funcionario o Intendente; son de dominio público pagados con creces con nuestros impuestos, motivo por el cual los usuarios viales directos e indirectos deberían ser convocados para debatir todo tipo de decisión en la materia y evitar que nuestros derechos sigan siendo vulnerados, pisoteados e ignorados por las Autoridades correspondientes. El régimen de "falso peaje o impuesto al tránsito" implementado en corredores viales de San Luis es inconstitucional, por la doble imposición y por tratarse de caminos de dominio público pagados con creces con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago; es inviable y antieconómico por el bajo caudal de tránsito; es ilegal por no existir estudios de relación beneficio/costo como lo establecen las reglas de arte de la ingeniería económica de transporte; es injusto por tratarse de un "sistema abierto" donde unos pagan y otros no de acuerdo al tramo que se transite. En Argentina, más del 85 % del transporte de cargas, se realiza a través de la red vial, motivo por el cual el constante y descontrolado aumento del precio de los combustibles y peajes generan una gran conmoción en la economía nacional y terminan impactando fuertemente en la inflación que tanto se dice querer combatir. "Las tarifas de peaje que se están cobrando son calificadas como de exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, de niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarias al interés general, y de beneficios abusivos para el concesionario".

Fuente CONADUV "comité Nación de defensa del usuario vial" foto agencia san luis