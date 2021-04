En Amigos de Merlo "HORDA, el desequilibrio de la masa" nueva obra del grupo Marañas, una propuesta al aire libre

"HORDA, el desequilibrio de la masa" es un espectáculo de teatro físico que invade el espacio público. En tiempos donde ir al teatro pareciera ser un acto peligroso, el grupo decide acercar el arte a la gente, al aire libre y sin paranoia. La invitación es el viernes 5 de marzo a las 20:30hs en los jardines del espacio Amigxs de Merlo. La directora de la obra, Laura Veiga, viene ensayando con un gran número de artistas de la danza, el teatro y la expresión corporal desde hace un año. Son personas de distintas edades (desde 13 a 65 años) y distintas experiencias artísticas, cada integrante aporta su gestualidad y físico particular para enriquecer la escena. Son cuerpos que se mueven en grupo, que forman una gran masa, una horda que invade el espacio público y cotidiano con imágenes poéticas y llenas de vida. Horda que llega avasalladora, entra sin pedir permiso y sacude el ritmo urbano. Es una manada heterogénea, son cuerpos en libertad cuyo lazo en común es el avanzar en conjunto, el mantenerse en contacto visual siempre. Es como un entramado, se unen y separan los hilos del tejido constantemente, como un órgano autofagocitante, que se devora a sí mismo. El grupo Marañas tiene la intención de presentarse en todas las plazas de la costa de Los Comechingones que une los pueblos de Carpintería, Los Molles, Cortaderas, Villa Larca, La Paz, Las Chacras, etc). Durante el año pasado el sector artístico ha sufrido al verse estancada su actividad debido al cierre de los teatros y no se sabe qué le depara este nuevo año. Por eso, "HORDA..." propone una alternativa al aire libre que les permita a los y las artistas seguir trabajando a pesar de los fluctuantes cambios de protocolo, además de permitirle al público poder seguir disfrutando más allá de las eventuales restricciones. Con esta obra, confían en que podrán incentivar la presentación independiente de materiales teatrales en cualquier lugar de la ciudad, habilitando las vías de la autogestión como foco emprendedor de proyectos. El teatro existe en tanto alguien decida tomar un espacio y volverlo escenario. Esta obra es posible gracias al apoyo del Instituto Nacional del Teatro y es una co-producción con el espacio Amigxs de Merlo. Invitamos a los lectores y las lectoras a seguirnos en nuestro perfil de Instagram @maranias.danza.teatro y al del teatro @amigxsdemerlo para enterarse de las próximas funciones del grupo y otros eventos culturales. FICHA TÉCNICA Dirección y dramaturgia: Laura Veiga Diseño y confección de vestuario y maquillaje: Nadia Rojas Producción y Community management: Sol Merlina Veiga Fotografía: Carolina Andrada Diseño gráfico: Nina Huara Martí Video: Eliseo Freyre y Juan Pablo Beltramino Actuación: Lily Belloli Agustina Chalupa Canela Crego Fátima Crego Juana D'ambra Oscar Díaz Cecilia Esteban Leonardo Ledesma María Celina Montani Naiara Monteagudo Galtié Macarena Montivero Violeta Abril Peña Lule Roldán Olivia Rousseaux Daniela Villegas Silvia Villegas Fabiana del Rosario Yed Tute